台湾舆论关注雄安新区：凸显大陆经济转型决心

（联合早报网讯）中共中央、国务院近日印发通知，决定设立河北雄安新区。台湾媒体连日来对此高度关注，对雄安新区的功能定位和未来发展进行解读，认为新区的设立凸显了中国大陆推动经济转型的决心。

新华社今天对台湾媒体舆论进行整理；台湾《工商时报》今天的报道指出，雄安新区是以新发展理念引领的现代新型城区，定位成“绿色智慧新城”，其高度足以和深圳经济特区及浦东新区匹敌，由此可看出大陆致力于经济结构调整、带动河北发展的决心。

台湾《经济日报》今天也刊文指出，大陆新设雄安新区，其最特别之处，在于将其与深圳经济特区和浦东新区并列。众所周知，深圳特区于珠江三角洲乃至整个大陆开放的带动，以及浦东新区对上海乃至整个长江三角洲的影响。文章认为，大陆将举全国之力来建设雄安新区。

台湾风传媒则认为，与以往不同的是，如今大陆在国家层面的行政力和财富力都更为雄厚，在雄安新区的“生长”过程中，引导巨变的将不再是千军万马组成的“拓荒牛”，而是巨大的国家赋能和资源引导。

在天津发展超过20年的台商丁鲲华日前接受《旺报》采访时则指出，此次大陆明确提出要将北京的非首都功能集中转移到雄安新区，鉴于新区周边已有庞大人口和成熟市场，估计三至五年当地就可发展出一定样貌，并承接北京非首都功能。（联合早报网编辑：王纬温）

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