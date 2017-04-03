雄安新区 港媒：解决都会问题的新型城市模型

（联合早报网讯）中共中央、国务院决定在河北设立雄安新区的消息受到香港媒体广泛关注。香港多家报纸今天（3日）以整版篇幅报道此事，有报道称雄安新区有望成为解决“大城市病”的新型城市化模型。

新华社今天对香港媒体舆论进行整理；《香港商报》援引学者观点称，雄安新区建立的意义不仅限于疏解北京的非首都功能，或许更意在建立一个新型的城市发展模式，尝试解决中国原有大都市普遍存在的各种问题，如房地产。

报道指出，新区或许可以承载从北京转移出来的科教产业，成为创新之地和新的经济增长点。这一区域眼下传统基础相对薄弱，束缚较少，如同在崭新的白纸上描绘全新概念，更容易进行各种创新。

《大公报》则援引河北大学学者的解读报道，雄安新区与深圳特区、上海浦东新区承担的使命同样重要，但深圳和浦东的成功经验不能简单复制，雄安新区建设首先要坚持“绿色、现代、智慧城市”的理念。

《信报》的报道以《新兴城市模式 解决都市问题》为题，汇集多名专家学者观点。报道指出，雄安新区可能标志着从过去超大城市建设向新型城镇化和特色小镇建设的转变，是令城市群更均匀的一次重大战略分化。这一新区可能成为新兴城市化模型，有助解决房地产大都市病，推动中国完成现代化的“最后一跃”。

《明报》援引学者评论称，雄安新区表明了中国启动新一轮改革、寻找转型之路的决心与雄心，将成为新的“改革发动机”。

《经济日报》以图表形式介绍了雄安新区的范围、地理位置、发展面积、功能、七大任务等相关情况，并配以分析文章，把雄安新区与深圳特区、浦东新区比较，凸显雄安新区的创新使命。（联合早报网编辑：王纬温）

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