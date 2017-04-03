香港选举事务处就遗失电脑事件致歉

（联合早报网讯）香港特区政府选举事务处早前遗失载有选委及全港选民资料的两部手提电脑，总选举事务主任黄思文今天（3日）到立法会解释事件，并就事件道歉。

据香港中通社报道，黄思文指出，检讨后认为不适宜携同300多万选民资料到选举会场。他也解释说，选举事务处人员曾经一度离开会场，并将相关电脑，存放于上锁的储物室。

黄思文指出，选举事务处设立了一套选民资料查询系统，用来核实选民资格，包括受羁押人士的选民资格。由于受羁押人士可能是任何选区的选民，因此系统需要储存全港选民的资料；而为防有选委忘记带备选委名牌，需要即场补发，因此带备设有该系统的手提电脑到场。

黄思文透露，3月26日特首选举完结后，选举事务处职员测试电脑后，将两部电脑锁在一间储物室内，职员其后离开会场，直至隔天职员打算收回电脑时，发现电脑失窃。

他说，过往曾发生并非选委的人士成功进入投票站，因此需要有核实的措施。但作初步检讨后，认为不适宜带备全港选民资料。

港府政制及内地事务局局长谭志源认为，选举事务处已经深刻汲取教训，政制事务委员会下星期二也会举行特别会议，届时会具体交代事件。（联合早报网编辑：王纬温）

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