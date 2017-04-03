习近平：欢迎芬兰积极参与“一带一路”

（联合早报网讯）中国国家主席习近平将于周二前往芬兰及美国访问，预料经贸议题将成为焦点。到访芬兰的前夕，芬兰《赫尔辛基时报》发表习近平的署名文章《穿越历史的友谊》，指出双方有深厚的关系，而中芬两国将来能有更多合作机会，同时欢迎芬方积极参与“一带一路”。

综合中新社、香港01等今天报道，该文章指出，这次访问是习近平担任中国国家主席后首次出访北欧地区。北欧经济发达、创新活跃，中国和北欧国家有着良好双边关系和真诚合作意愿，双方各领域交流合作稳步扩大。次区域合作是中欧关系有益补充，相信中国同北欧的密切联系将为促进欧洲繁荣和中欧关系发展作出贡献。

文章也说，欧洲当前形势正在发生深刻复杂变化，中方认为，欧洲一体化顺应历史发展潮流，欧洲繁荣稳定有利于世界和平发展大势，相信欧洲有智慧、有能力克服挑战。在这一过程中，中国是欧洲值得信赖的伙伴。

此外，文章指出，中国始终从战略高度和长远角度看待中芬关系，坚持相互尊重、平等相待，通过互利合作谋求共同发展。中国连续14年成为芬兰在亚洲最大贸易伙伴，双方双向投资增长强劲。

据报道，中国推进“十三五”规划与芬兰实施“2025发展愿景”多有契合，双方在创新创业、清洁能源、生物经济、北极科研等领域务实合作将呈现更多新亮点。中方正在积极推进“一带一路”建设，并欢迎芬方积极参与。（联合早报网编辑：王纬温）

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