观察人士：建新区须考虑冀中平原缺水问题

（联合早报网讯）中国宣布建设河北雄安新区的“千年大计”后，在官媒一片叫好声中，有观察家呼吁，应谨慎分析计划的可行性，原因是特大城市对水资源的需求庞大，雄安处于缺水的冀中平原，规划雄安的工作因此还需经过缜密的生态评估。

此外，设立雄安新区的消息一出，立刻引起当地房价飙涨。专家认为，当局要构思好对策，避免雄安成为又一场房地产盛宴。

中共中央和中国国务院上周六（1日）宣布将设立雄安新区，以集中疏解北京非首都功能，培育创新驱动发展新引擎，同时推进京津冀协同发展。

官媒《人民日报》前天在封面刊登评论员文章，形容雄安新区为一项“历史性工程”。评论说，规划建设雄安是尊重城市建设规律、解决“大城市病”问题的关键一招，是创新区域发展路径、打造新的经济增长极的点睛之笔。

人民网则发表评论，将中共总书记、中国国家主席习近平的雄安新区战略，与邓小平当年提出的深圳经济特区做了直接比较。

文章说：“1979年的那个春天，邓小平在南海边划了一个圈，小渔村变身深圳经济特区……时隔近40年，两位领袖相继将宏观战略的目光投向‘一域’，沉着落子布局。今天的雄安新区，就是当年的深圳、浦东，将重构京津冀，盘活环渤海。今天冷寂的土地，将筑就明天的奇迹。”

但也有分析认为，雄安周围的地区发展条件与深圳和浦东不一样，不能直接参考复制这两者的经验。

资深媒体人周志兴在其微信公众号“周说”上发表文章说，深圳因为毗邻港澳，广东地区因此历来是经济发达地区；浦东则是依托长三角的经济活力、尤其是上海的金融中心和大都市地位而发展起来。相比之下，雄安周边的经济发展则“逊色很多”。

周志兴也说：“北方地区，离天子脚下近在咫尺的地方，一般来说思想趋于保守。能不能有更加解放的思想，这是成败关键。”

独立时评人陈杰人接受《联合早报》访问时则肯定了新区计划打破常规思路，跳出北京的局限来解决首都建设和管理的问题。

他形容，雄安计划实际上就是“准迁都”的改革举措，一方面能化解“大城市病”，另一方面又继续将疏解出城的非政治首都功能留在北京的“影响力范围”内，使北京和雄安成为相连的双子城，降低行政管理成本。

但陈杰人也提醒，新区属于环白洋淀区域，此处水资源原本就相当紧张，如果再强行建设一座大城市，恐怕会加剧资源矛盾、造成更大破坏。

据统计，目前有2200万常住人口的北京市，年用水量是38亿立方米；深圳常住人口1800万以上，年用水量则达23.5亿立方米。可见，特大城市对水资源的要求非常庞大，而雄安所处的冀中平原天然缺水，若再造一座特大城市、增大该平原地区的生态承载量，可能对生态环境造成负面影响。

时评人、北京才良律师事务所律师王才亮则指出，中国曾用大量资源和政策倾斜方法建立特区和新区，“有成功亦有辜负了人们期望的”。其中，耗费巨资建设的曹妃甸今天几乎沦为鬼城，“教训深刻”。

王才亮建议：“（中央）事先组织专家进行必要性和可行性论证，并向社会公布，或者通过举行座谈会、听证会、论证会等形式广泛听取意见，还需要进行合法性论证”。

他说：“新华社的通稿突然告诉人们这么一个‘千年大计’、‘国家大事’，却没有介绍这个重大决策是怎样依法、科学、民主作出的，这不能不让人们担忧。”

另一方面，雄安新区的消息公布后，当地房价立即翻涨数倍，外地购房者蜂拥而至。有消息指，雄安三县已冻结全部房产过户。

陈杰人提醒：“虽然暂时禁止买房，但总不能一直禁下去，最终一定会回归开放销售。到时要怎么办，也是值得考虑的，千万别让这个地方成了又一场房地产的盛宴。”（《联合早报》北京特派员林子恒报道）

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