法治蓝皮书：中国专利申请数量泛滥利用率不高

（联合早报网讯）中国社科院近日发布的《法治蓝皮书(2017)》披露，当下中国产品供给存在整体质量不高，创新程度不足的情况。中国知识产权还存在量多质低，保护力度不足及保护成本过高等问题，严重制约了企业创新及产品质量的提升。因此，有必要进一步完善知识产权制度，推动供给侧改革目的的实现。

据法制日报报道，法治蓝皮书披露，通过对七千多家企业研发项目平均投入的调查发现，企业研发经费投入在100万元以下的占绝大多数(67%)，投入500万元以上企业仅占4.1%。而对企业的专利研发周期调查发现，企业研发周期1年及以下的占23.2%，1年到2年的占44.1%，合计占67.3%；而真正愿意在3年以上进行长期研发的占6.2%。这说明绝大多数企业不愿花费太长周期从事研发活动。

法治蓝皮书披露，企业申请的大量专利并没有真正用于提升产品质量。根据中国专利法规定，中国发明专利保护期限为20年，实用新型和外观设计专利保护年限为10年。然而，在绝大多数情况下，专利权人都会中途放弃专利。《2014年度中国有效专利年度报告》显示，国内发明专利平均维持年限3.8年，实用新型专利为3.5年，外观设计专利为3.2年；而真正达到最长维持年限的发明仅占0.02%，实用新型仅占1.1%，外观设计仅占0.5%。上述数据表明，中国绝大多数申请的专利没有真正投入使用。

蓝皮书指出，技术创新决定了企业的核心竞争力，技术创新虽需要资金投入，但也会产生巨额回报，企业不愿意投入更多经费在技术创新领域是需要进行反思和改善的问题。与此同时，一个国家或者企业的技术创新能力又在一定程度上决定了产品供给能力，中国正在进行的供给侧结构改革，恰恰就是要想办法进一步增强中国企业产品的核心技术能力，并且全面提升其品牌信誉度。因此，进一步完善知识产权保护制度，助力供给侧改革也就成为摆在当下的一项重要任务。

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