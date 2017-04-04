网传港大发生集体欺凌事件　20人向干事参选人下体滴蜡

（联合早报网讯）网上传出香港大学发生集体欺凌事件，有约20人向参选的学生干事下体滴蜡。

据星岛日报报道，港大圣约翰学院正进行干事会选举。有退选干事发文透露，有约20人向其中一名参选人的下体滴蜡。

据称，事发于上月20日，约20人闯进其中一名参选人的房间，声称按照楼层的“传统”，向其下体滴蜡。

该退选干事又指，参选过程遭不同程度的欺凌、人身攻击，甚至恐吓，自觉无能力亦不适合以学生会身份带领学院，因而退选。

事件在港大学院间疯传，学生们议论纷纷。港大发言人回应指正就事件展开调查。

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