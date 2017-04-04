国民党主席六强争霸 5日开始领表

（联合早报网讯）中国国民党主席选举已有六人宣布参选，5日至6日办理领表，根据国民党统计，具投票权的党员达45万1510人，以3%连署门槛计算，约需缴1万3545份党员连署书，才能成为候选人。

据联合新闻网报道，根据规划，国民党主席选举4月5日到6日办理领表，即日起连署到4月15日，4月17日至18日参选人登记，4月18日至20日审查连署人资格。4月21日成立选监委员会并完成党主席候选人资格审查与号次抽签，5月1日至3日公告选举人名册，5月6日至19日是为期2周的竞选活动期间，5月20日投开票。

这次选举竞争激烈，国民党主席洪秀柱宣布竞选连任，国民党副主席郝龙斌、前副总统吴敦义、前台北农产运销股份有限公司总经理韩国瑜、前国民党副主席詹启贤与前国民党籍立法委员潘维刚等6人已宣布参选，且事先缴交新台币200万元作业费，领取党员名册。

不过，这六人仍须跨过具党权党员3%以上连署门槛，才能成为候选人。

根据国民党最新公布，截至3月31日具投票权党员数为45万1510人，以3%连署门槛估算，约需缴交1万3545份合格连署书才能成为候选人。

国民党党章规定，党主席选举，候选人以得投票数过半数的票数者当选，否则，得票第一名与第二名就得重行投票，票数高者当选。这次参选者众，分散得票的情况下，可能进入二轮投票，投票时间可能在6月初。

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