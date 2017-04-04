自行车也限行：清明当天共享单车不能进深圳湾公园

（联合早报网讯）清明小长假期间，深圳湾滨海休闲带成为市民出门游玩的热门选择，据初步统计平均每天有约30万人次进入深圳湾公园。特别是大量市民骑共享自行车进入园区，游玩之后随意堆积停放，给园区内其他市民出行造成不便和安全隐患。南山区政府与深圳市城管局与共享自行车企业紧急开会商讨解决办法，最终决定清明节当天，共享自行车不得在公园骑行。

据文汇网报道，4月3日晚，南山区政府会同市城管局与5家共享自行车深圳公司相关负责人共同召开紧急会议，研究解决办法和应急预案。与会的五家共享单车企业负责人一致表示，为保证假期深圳湾园内正常秩序和市民休闲安全，3日晚将连夜将所有共享自行车搬出该区域。清明节(4月4日)全天，共享自行车一律不能进入园内，各企业将加强后台短信、微信提醒和现场劝导等方式，及时提醒用户注意。深圳湾公园管理处将在公园周边将划定临时停放点，相关执法部门将在现场协助维持秩序。

深圳湾公园管理处有关负责人也提醒广大市民，下午2:00—6:00为园区游客高峰时段，市民人数众多，请大家尽量错峰出行，或者步行进入园区休闲游玩，不要骑车进入深圳湾公园，以免影响其他游客安全。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅