广州5000多人注册公众拜祭账号 清明“网上拜祭”渐成新风尚

（联合早报网讯）“清扫墓地、送鲜花、点蜡烛、上香、摆供品”……这些原本是在墓地才能进行的拜祭行为，如今在网上都能实现。

据南方日报报道，清明节小长假第二日，几名市民来到广州市银河烈士陵园的业务楼，他们此次目的除了到墓地拜祭之外，还要申请“网上拜祭”服务。

打开广州市银河烈士陵园官网，就能在首页看到“网上拜祭”窗口，点击进入“烈士拜祭区”或者“公众拜祭区”，就能够为烈士或自己的亲人通过送虚拟鲜花等方式进行拜祭。

“从去年清明节期间开始推出以来，这种‘互联网+拜祭’的新服务项目吸引了众多市民前来咨询、办理。”银河烈士陵园有关负责人说。据统计，截至目前，该网站浏览量超过15万次，共有近5600人注册公众拜祭账号。

据了解，“烈士拜祭区”面向所有人开放，目前共有120多位烈士可供拜祭。而“公众拜祭区”则是专属于个人的拜祭网页。据介绍，申请人需要签署相关纸质协议，3个工作日内经审核通过后，就可使用账号、密码登录，在祭扫页面增添先人资料、进行拜祭活动等。

银河烈士陵园有关负责人说，这种方式倡导的是简约、绿色的拜祭新风尚，不仅能表达哀思，也有利于生态殡葬理念的推广和传播。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅