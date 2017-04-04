台湾阿嬷用LV包装鲜鱼引网络热议

（联合早报网讯）一名台湾网友在社交媒体上发帖，展示他的祖母如何错误使用了他所赠送的名贵设计师手提包，随即成为社交网络热点。

据BBC报道，该帖子称，他的祖母不知道自己的新手提包是名贵的路易威登（Louis Vuitton），还用它装满日用杂货，包括鲜鱼。

她兴奋地告诉孙子，这个新包包“不会漏水”，只是“重了点”。

这个名为“Neverfull”（永远装不满）的手提包在世界各地尤其是亚洲地区的售价非常昂贵，零售价格为900英镑（1110美元）。

该网友在帖子上解释说，他的祖母用一个旧包用了多年，于是他就想买一个新的名贵包包送给她。

他承认当自己看到祖母带着装满鲜鱼的包包向他招手时，他无言以对，但是他决定不拆穿整件事，因为他觉得“阿嬷开心就好”。

该帖子在该社交平台上得到了超过3.1万个赞。

其中一条评论说：“阿嬷走在菜市场的顶尖潮流，逛市场就像走伸展台一样，连鱼的都增价值了呢！”

另一条留言则提到了那个久远的传闻，说泰坦尼克号沉没后，乘客的LV行李箱在海底经过多年都没有坏。

“我没记错的话LV当初会红就是因为从铁达尼号捞上来皮箱没进水才红的。”

最后，帖子总结说：“不亏是国际精品能上刀山下油锅。”

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