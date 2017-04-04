容城县：目前市场上所有预售楼盘均为违规销售

（联合早报网讯）自设立河北雄安新区消息一出，雄县、安新、容城的房地产市场迅速被冻结，官方频频主动“出击”，给“炒房热”降温。

据澎湃新闻报道，2017年4月4日，微信公众号“容城宣传”发布《容城县住房和建设局致广大人民群众的公开信》文件照片，公开信内容强调“目前所有预售许可范围内项目楼盘已经全部售完，市场上所有预售楼盘行为均为违规销售”。但很快，该微信内容显示 “已被发布者删除”。

澎湃新闻记者4月4日从容城县委宣传部获悉，该微信公众号隶属于县委宣传部，上述公开信也确实是由他们发布，但由于“格式错误”故撤回。

随后，记者从容城县住建局处确认了该公开信的真实性，并获取了公开信文件。

显示发布时间为“二〇一七年四月三日”、并盖有“容城县住房和建设局”字样公章的《容城县住房和建设局致广大人民群众的公开信》写道：“为进一步净化房地产市场环境，维护房地产市场秩序，保护广大群众合法权益，促进房地产市场平稳健康发展，（容城县）住建局于2016年5月起就对房地产市场各方行为进行规范和管控，所有违法违规楼盘全部停工、停售。”

“经统计调查，目前所有预售许可范围内项目楼盘已经全部售完，市场上所有预售楼盘行为均为违规销售，手续全部不健全，部分楼盘甚至是图纸房，基本土地手续都未取得，存在极大风险。”该公开信称。

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