旅美专家：台湾应该没人对萨德有兴趣

（联合早报网讯）日本“读卖新闻”日前以显著版面报道指称“美国已将尖端战机F-35与战区高空防御系统（THAAD，萨德）列为对台出售标的”，但因预算问题，“台湾未必能全部吸收”。台湾自制潜舰方面，因技术能力仍然不够，美国特朗普政府也将对台提供技术列为考虑项目。旅美的台海安全研析中心主任梅复兴表示，美方确实“可能有人在推”萨德售台，但因这项装备争议大、昂贵，台湾方面预计有阻力，台湾应该没人对继续搞飞弹防御系统有兴趣。

据联合新闻网报道，据了解，THADD飞弹每一枚单价为1000万美元，这已是大批量生产后的价格，THAAD所需一套车载雷达（AN/TPY-2）与发射车等约需7亿美元。

对于读卖报道中所列举的军售项目，梅复兴指出，“都有在讨论中”，但F-35能否在目前阶段释出，以及台湾能否负担，还有待观察。至于THAAD部分，梅复兴说，美方虽可能有人在推，但因争议颇大，且所费不赀，台湾方面预计会有阻力。

梅复兴强调，因为美国特朗普政府重要涉台政策官员都未就位，现在所谓台面下的协商，顶多只是透过国安会等高层级的管道在进行原则性沟通。至于正式军售通告国会所需的作业，仍待业管官员就任后才能推动。目前圈内人士的推判，恐怕要到夏天即今年6、7月以后。

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