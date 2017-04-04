海基会将派员陪李明哲妻赴陆

（联合早报网讯）台湾民进党前党工李明哲妻子李净瑜10日将搭机前往北京，台湾海基会副秘书长兼发言人李丽珍今天（4日）表示，李净瑜赴北京的诉求及相关资讯会尽快转告大陆海协会，海基会也将派员陪同赴京。

中央社报道称，长期关注中国大陆维权议题的李明哲是民进党前党工、台北文山社区大学员工。他在3月19日自澳门入境大陆广东省珠海市后，不久便无音讯，至今已17天。

李净瑜今天下午召开记者会指出，她无法再等待，已订妥10日下午1时的长荣航空班机前往北京，寻找李明哲。到北京后，将拜访大陆国务院台湾事务办公室与检察院，以及其他必要的单位，以查知李明哲的下落。

对此，李丽珍说，海基会明天一早会发函，将李明哲妻子赴北京的诉求、搭乘的航班等讯息转知大陆海峡两岸关系协会。

她也吁请陆方尊重家属的意愿，给予便利，尽快安排探视及会见，并保障家属的人身安全。

她表示，针对李明哲妻子李净瑜将赴北京的消息，海基会已收到大陆海协会“收到了”“协调相关单位处理”的电话通知，李净瑜前往北京，海基会将派员陪同。至于海基会派员陪同家属赴北京的层级，李丽珍指出，由于过去没有前例，这方面还将与陆方沟通。

据中时电子报报道，李净瑜在记者会上表示，陆委会与海基会迄今都无法给予任何有意义的讯息，及确切具体的救援协助计划，甚至连药都无法送到。

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