中国环保部督查发现个别企业监测数据造假

（联合早报网讯）为应对本轮重污染天气，中国环保部七个机动督查组持续在北京、天津、石家庄、唐山、保定、邢台和安阳市开展专项督查，已发现企业在线监测数据造假等各类问题120个。

据新华社报道，截至目前，北京、天津、唐山、保定、廊坊、郑州、鹤壁、安阳、新乡、焦作、濮阳、运城、晋城市已经启动空气重污染橙色预警，邯郸、邢台市启动黄色预警。

督查发现，个别企业大气污染物在线监测数据造假。安阳市内黄县丰源新型材料有限公司二氧化硫在线监测数据为负数。邢台市一家热力公司的操作人员对在线监测系统造假，将排放浓度显示在小范围内波动。

目前，当地公安局已对责任人行政拘留。唐山市圣雪大成唐山制药有限公司，15蒸吨锅炉在线监测蠕动泵管破裂，造成原烟气稀释，在线数据不准；唐山福海鑫钢铁有限公司加热炉烟气在线监测分析仪数据明显异常，二氧化硫数据为零，并且擅自关闭数采仪，数据无法传输到监控平台。

部分城市重污染天气应急预案措施落实不到位。天津市启动橙色预警并提前发布，但土石方作业、混凝土搅拌站、中型以上柴油车停工停驶等管控措施形同虚设。

唐山市启动空气重污染橙色预警，要求水泥粉磨企业全部停产，但夜间抽查发现，唐山市丰润区京丰水泥厂、唐山市金山水泥有限公司、唐山福顺水泥有限公司三家粉磨站企业全部在生产。其中，唐山福顺水泥有限公司在4月2日下午检查时处于停产状态，督查组走后恢复生产。

还有企业蒙骗执法人员，拒不接受检查。石家庄市力龙陶瓷有限公司在检查时临时开启脱硫设施，督查组离开5分钟后即关停脱硫塔。北京市通州区利丰雅高长城印刷有限公司废气净化设施未启动，企业伪造设施运行记录表。邢台市开发区东良贴面厂在督查组和地方环保部门亮证执法后，拒不接受检查。

环保部已将督查发现的问题及时反馈地方政府，责成立即整改，并限期反馈整改结果。

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