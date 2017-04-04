高雄市长陈菊引进无人驾驶小巴

（联合早报网讯）正在欧洲考察的高雄市长陈菊，昨天（3日）率市府团队至巴黎、参访今年1月曾于塞纳河畔上路的无人驾驶小巴，陈菊也代表高市府与制造商Easymile、台湾科技业者喜门史塔雷克（7starlake）签属合作备忘录，积极推动无人小巴参与今年10月的生态交通全球盛典。

《自由时报》报道，陈菊指出，配合中央推动前瞻基础建设计划，这次考察也希望了解先进的运输技术与既有系统整合可能，以发挥加乘效果。

陈菊认为，高雄属于多元都会核心的城市，如市中心的亚洲新湾区、北高雄的冈山与路竹科学园区，若能导入先进的自动驾驶车，可串联捷运与公车等公共运输路网，提供市民多元且先进的交通服务新选择，吸引更多人使用公共运输。

Easymile执行长Gilbert Gagnaire 表示，乐见高雄发展先进交通运输系统，如何配合既有大众运输系统、并整合先进科技，提供适时适地的交通运输，才是未来都市交通发展趋势，该公司很愿意与高雄就发展无人驾驶小巴进行合作，将优先评估导入高雄服务。

陈菊欢迎Easymile到高雄投资，并邀请执行长今年10月到高雄参加生态交通盛典。

此外，陈菊昨天也专程走访法国巴黎新创界著名的“Usine IO”，期协助高雄创客团队有更多与国际创客合作的机会。

Usine IO意指输入（input）、输出（output）工厂，专门协助创客（maker）把发想具体实现并商业化，被称为欧洲创客潮流中心。

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