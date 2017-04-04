调查：香港贫穷家庭月均开支1.44万港元

（联合早报网讯）香港扶贫委员会最新公开的《贫穷线辅助分析：2015年贫穷住户的开支模式》文件显示，全港贫穷住户平均每月花1.44万元（港元，下同），其中住宿和食品开支占比高达七成。

据多家港媒今天（4日）报道，扶贫委员会召开第二届任期内第23次会议，首次讨论到贫穷住户开支模式数据。会上公布的文件指，香港贫穷住户由于收入偏低，每月开支水平普遍亦偏低，为平均1.44万元，只有全港住户平均开支的五成半。

当中以住屋支出金额和比重最高，贫穷住户平均月花5700元于住屋上，占总开支四成；其次为食品，月花4500元，占31.4%，两者合计占逾七成。与此同时，全港住户单单外出用膳平均开支高达4700元，较贫穷住户整体食品开支还要多，显示贫富差距悬殊。

为了维持衣、食、住、行，贫穷住户唯有在教育、医疗、娱乐及文化方面牺牲，平均每月仅花800元和600元在教育、医疗之上，娱乐开支更只有200元。

报告亦印证了公屋政策是香港重要的扶贫措施。比较居于公屋及私楼的贫穷户，前者的每月平均开支只有9600元，住屋开支仅占一成半；后者的每月平均开支却需1万5300元，当中住屋开支已占四成二，导致部分私楼贫穷户需节省其他开支应付租金，生活水平相应下降。

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