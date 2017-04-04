发改委主任何立峰：雄安新区水资源丰富可满足区域用水需求

（联合早报网讯）针对中国日前宣布设立河北雄安新区，履新不久的中国国家发展和改革委员会主任何立峰接受官媒采访时表示，新区水资源丰富，可满足生态用水需求；当局也将加快规划，“确保一张蓝图干到底”。

据中新社报道，何立峰说：“北京市人口已经达到2100多万，接近2020年2300万的人口调控目标，由此带来交通拥堵、房价高涨、资源超负荷等大城市病，其深层次原因是承载了过多的非首都功能。”

他解释，规划建设雄安新区具有重大现实意义和深远历史意义，首先是重点打造北京非首都功能疏解集中承载地，可以有效缓解北京大城市病，与北京城市副中心形成北京新的两翼；

此外，打造新区有利于加快补齐区域发展短板，提升河北经济社会发展质量和水平，培育形成新的区域增长极，也可以以2022年北京冬奥会为契机，推进张北地区建设，共同形成河北新的两翼。

再者，打造新区也有利于调整优化京津冀城市布局和空间结构，拓展区域发展新空间，探索人口经济密集地区优化开发新模式，打造创新驱动发展新引擎，加快构建京津冀世界级城市群。

至于新区为何在当地选址？何立峰解释，该处区位优势明显、交通便捷通畅；生态环境优良、资源环境承载力较强；水资源比较丰富，可满足区域生态用水需求。

他形容，当地现有开发程度较低，发展空间比较充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。

中共中央与中国国务院本月1日印发通知，决定在南距北京市中心110-150公里左右的河北保定三县——雄县、容城与安新，设立雄安新区。消息在全国引起震撼，新区范围内的房价立即暴涨，当局立即冻结当地房产过户；与此同时，有关新区的规划与选址是否科学，水资源等生态条件是否合适等，也引起质疑。

何立峰今天透露，国家发改委下一步将会同有关方面加快组织规划编制工作，指导河北省和有关方面高标准、高质量组织编制雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态环境治理和保护规划。

他表示，新区将着重创新驱动，深化体制机制改革，在规划上要达到国际一流城市水平，同时在建筑上要充分体现中华文化元素，“以工匠精神打造百年建筑，留下千年传承。”

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