习近平访芬兰：欢迎芬兰参与“一带一路”建设

（联合早报网讯）中国国家主席习近平今天启程对芬兰进行国事访问，他昨天在芬兰媒体发表署名文章表示，中芬两国经济优势互补、合作互利共赢的特点突出，中方欢迎芬兰参与“一带一路”建设。

分析认为，一带一路倡议传统上是从陆地连接欧亚大陆，但若能从北边的北冰洋开辟多一条贸易通道，将能大大缩短中国与欧洲和北美的航道距离。专家分析，中国积极寻求与包括芬兰在内的北极圈国家的合作，就是着眼于未来在北极航道治理问题上有更大的主动权和发言权。

习近平今天起对芬兰进行三天国事访问。这是习近平首次以中国国家主席身份访问北欧，也是中国国家元首22年来对芬兰的首次国事访问。

习近平出访前夕在芬兰《赫尔辛基时报》发表署名文章说，中芬两国正在积极构建面向未来的新型合作伙伴关系，中国始终从战略高度和长远角度看待双边关系，坚持相互尊重、平等相待，通过互利合作谋求共同发展。

习近平提到，中方正在积极推进“一带一路”建设，欢迎芬方积极参与。

目前，包括芬兰在内的北欧五国都还未正式参与中国提出的一带一路倡议。

习近平说：“北欧经济发达、创新活跃，中国和北欧国家有着良好双边关系和真诚合作意愿，双方各领域交流合作稳步扩大。”

“次区域合作是中欧关系有益补充，相信中国同北欧的密切联系将为促进欧洲繁荣和中欧关系发展作出贡献。”

中国人民大学国际关系教授王义桅接受《联合早报》访问时说，芬兰作为波罗的海（Baltic Sea）和北极沿岸国家，是一带一路联系欧亚大陆的北方纽带。

他指出，一带一路的其中一条线路是经过中亚、俄罗斯直达波罗的海的物流和经济走廊。而随着全球气候变暖、北极海冰融化，中国和欧洲将可以通过北极开拓新航线。

王义桅解释：“通过北冰洋开辟新的运输航线，将更有利于欧亚大陆的互联互通，缩短贸易距离，减少运输成本。”

目前，从中国通往欧洲的最短海上航道要穿越马六甲海峡和苏伊士运河，距离大约1万海里，而北极的东北航道则只需约7000海里。

此外，北极航道也能发挥战略作用。中国的能源进口主要依靠海运，而马六甲海峡是航行路线上的一个重要阻塞点，对中国的能源安全构成威胁。一旦开通北极航道，中国将能避开“马六甲海峡困局”，其能源供给也能得到更大保障。

分析认为，中国近年来加大力度参与北极事务，就是看准了北极航道的战略和经济潜力。中国希望通过深化与北极国家的关系，开辟通往北冰洋之路。

然而，由于中国不是北极国家，因此只能通过北极理事会（Arctic Council）观察员的身份参与北极事务。北京是在2013年成为理事会观察员。

中国副总理汪洋上月底出席第四届“北极—对话区域”国际北极论坛时就强调，中国是北极事务“重要利益攸关方”，依法参与北极事务“由来已久”，有能力对北极发展与合作发挥“更大作用”。

据报道，中国已参与由芬兰主导的项目，在北冰洋海底铺设电缆，架起欧亚之间的信息传输桥梁。

不过，目前北极航道的气象和水文数据、通讯及事故救援等基础设施还不充足，拖慢了该航道的开通。

王义桅指出，一带一路倡议将能为北欧及北极地区带来必要的基础设施投资，改善北极航道的安全航行。

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