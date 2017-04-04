美媒：2000多名中国游客欲赴夏威夷集体遭拒签

（联合早报网讯）美国媒体报道，总部位于美国的一家直销公司计划安排6000名中国经销商到夏威夷参会旅游，但超过2000人被拒发签证。

美国广播公司（ABC）援引“檀香山之星-广告人报”（Honolulu Star-Advertiser）报道，如新集团（Nu Skin）计划4月在夏威夷举办商务会议，招待来自中国内地及香港的6000名经销商，其中超过2000人被拒发签证。报道称，这次大会预计为夏威夷最大的中国奖励旅行团。

报道称，一般而言，大型团体申请夏威夷签证有10%到15%的概率会被拒绝，但如新集团此次遭拒的概率明显偏高。

在如新集团中国官网上显示去夏威夷的活动，日期为4月6日至21日（分梯出发），但无法确定是否为同一活动。

据其官网介绍，集团总部位于美国犹他州，1984年创建，1991年进驻香港，1992年进驻台湾，2003年获准进驻中国内地市场。如新由直销方式所组营，产品包括皮肤的保养品、营养食品以及相关科技服务等。

报道还称，一些美国官员表示，他们担心特朗普政府对旅游业的影响。

夏威夷旅游局中国区总监何莉玲（Reene Ho-Phang）指出，特朗普签署的的旅行禁令限制中东和非洲的部分国家公民（包括苏丹、叙利亚、伊朗、利比亚、索马里和也门六个国家），并不针对亚洲，但中国游客仍表示，担心到美国旅游的限制会越来越严。

何莉玲说，如新集团的拒签事件已经引起其他潜在游客的警觉，造成担心签证被拒的困扰。“我们已经注意到团体需求有所减少，消息已在业界传开，也在影响其他团体，有些团体则将预定推迟了一年。”

报道指出，据夏威夷旅游局估计，如果如新公司的会议能够按计划举行的话，将为该地创收1590万美元，为国家缴税190万美元。因为美签被拒，如新将受影响的2000多人转往印度尼西亚峇厘岛，从而减少了夏威夷的旅游收入。

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