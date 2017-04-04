中印合作雅万高铁总承包合同签署

（联合早报网讯）中国与印尼企业合作建设的雅加达至万隆高速铁路总承包（EPC）合同，今天（4日）傍晚由中印尼高铁公司（KCIC）与中印尼高铁承包商联合体（HRSCC）各企业代表，在印尼首都雅加达正式签署。



中新社报道称，中国驻印尼大使谢锋、印尼总统府幕僚长德登出席签字仪式，共同见证这一重要时刻。

这标志着中国与印尼铁路合作取得重要进展，雅万高铁这一“一带一路”建设早期重要成果进入全面实施阶段。

谢锋说，雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链走出国门，是“一带一路”建设的重大早期收获。该项目由中印尼合资修建，双方风险共担、利益共享，结成紧密的命运共同体。

谢锋表示，雅万高铁项目再次充分证明，优势互补是中印尼合作的根本动力，互利共赢是中印尼合作的本质特征，相信它一定能够高质量建成。

德登称，雅万高铁是印尼与中国合作的标志性工程，印尼政府有信心该工程能准时顺利完成。

雅万高铁是东南亚首条高速铁路，一期工程全长142公里，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，最高设计时速350公里，计划三年建成通车。届时，雅加达到万隆间的旅行时间，将由现在的三个多小时缩短至40分钟。

据中国铁路总公司有关负责人介绍，雅万高铁由中印尼企业按照B2B商业模式合作，中方由中国铁路总公司牵头组织铁路设计、建造、装备和运营等企业组成联合体，与印尼维卡公司牵头的国有企业联合体合作。

该项目全部采用中国高铁技术和装备，借鉴中国高铁丰富的建设和运营管理经验，是中国高铁标准“走出去”第一单。

经过一年多的努力，中印尼合作伙伴先后完成了高铁线路规划审批、项目建设许可、特许经营协议、线路环评、勘察设计等各项准备工作。

雅万高铁承包商联合体（HRSCC）代表肖颂新在签约仪式上表示，将精心组织、精心施工，按时间节点计划，将雅万高铁建成标志性的精品工程。

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