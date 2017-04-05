民调显示一年来美国人对中国好感度上升

（联合早报网讯）美国皮尤研究中心4日公布的一项最新民调显示，过去一年里美国人对中国的好感度显著改善。目前，44%的美国人对中国抱有好感，比去年上升7个百分点。



新华社报道，这份在2月16日至3月15日进行的民调显示，无论是美国共和党人还是民主党人，对中国抱有好感的比例都出现较大升幅。



目前，美国39%的共和党人对中国抱有好感，比去年上升12个百分点；49%的民主党人对中国抱有好感，比去年上升10个百分点；41%的独立人士对中国抱有好感，比去年上升1个百分点。



在不同年龄段，美国人对中国的好感度差别较大，其中年轻人对中国的好感度最高。在18岁至29岁的美国人中，51%的人对中国抱有好感；在30岁至49岁的美国人中，47%的人对中国抱有好感；在50岁以上的美国人中，36%的人对中国抱有好感。



皮尤研究中心认为，美国人对中国的好感度显著改善与他们对美国经济状况的乐观情绪大幅增强有关。民调显示，目前58%的美国人认为美国经济状况良好，比例高于去年的44%。

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