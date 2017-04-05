人民日报评论：雄安新区绝不会是炒房资本竞逐的乐园

（联合早报网讯）人民日报评论部微信公号4月4日发表文章强调，雄安3县无房可买的现实也在释放一个强烈的信号：雄安新区是“千年大计、国家大事”，绝不会是炒房资本竞逐的乐园。

对于雄安新区的各种疑惑、担心、质疑，这篇题为《建好雄安新区，不能只想着政策倾斜而失去科学规划、实干闯劲 》的评论文章称，这都很正常，如果反向理解，这何尝不是一种提醒：建设雄安新区，一开始就要保持足够定力，不为一局一域所羁，不为短期利益所迷，不为一时得失所惑，避免急躁冒进。雄安“雄”起，关键在于科学实干。

文章指出，建设雄安新区，要害在“科学”。只有以新发展理念引领，雄安新区才有成功的未来。

文章也称，建设雄安新区，基础在“实干”。雄安新区和深圳特区、浦东新区有差距很正常，不正常的是差距面前只想着占中央政策的便宜而失却了实干追赶的励精图治。河北需要保持历史耐心，更需要积极燃烧起来，撸起袖子大胆干，一茬接着一茬干，用改革破解各种落实中的“中梗阻”、打折扣、软抵制，用实干来践行中央赋予光荣伟大的使命，抓住历史赋予千载难逢的机会。

文章最后强调，以新发展理念引领，以科学实干铺底，相信雄安新区必将重构京津冀，盘活环渤海，在世界的“取景框”中铺开“雄起”画卷。

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