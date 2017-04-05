雄安新区查处违建行为765起 刑拘七嫌疑人

（联合早报网讯）设立河北雄安新区消息发布后，一些房地产中介和部分外地人员涌向雄安新区炒房。4月4日晚，雄安新区筹备工作委员会提出，将依法严厉打击各种违法售房、购房行为。截至目前，雄安新区已经查处房地产、建筑领域违法违规行为765起，刑事拘留违法犯罪嫌疑人七人。

河北新闻网报道，筹备工作委员会提出，严厉打击黑房地产中介。严禁大宗房地产交易，停止小产权房、新民居的建设和销售。对违规房地产企业和黑房地产中介机构加大整顿力度，对违法违规建设、恶意炒房等行为开展专项整治，对涉及犯罪的，依法从重从速查处。

严打各种不法行为。对违规流转、违法建设、炒房行为持续保持高压态势，一经发现，公开严肃处理。对在建和拟建违法农村居民住宅小区，依法依规进行严厉查处。

截至目前，雄安新区已经查处房地产、建筑领域违法违规行为765起，拆除违建125处，关闭售楼部71家、中介机构35家，清理违规售房广告1597条，严厉查处违规网上售房行为九起，对10家恶意炒作的房地产企业进行约谈，刑事拘留违法犯罪嫌疑人七人。目前，由于雄安新区所属三县并没有存量房源，房地产市场有价无市，尚未发现实际交易情况。

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