习特会谈台湾 美官员：不偏离三公报与台湾关系法

（联合早报网讯）美国白宫资深官员今天表示，特朗普总统已重申“我们的一个中国政策”，这是依据三公报和台湾关系法，也是美国长久以来的政策，他不预期本周特朗普与中国国家主席习近平举行的峰会，会有偏离这个立场的意外出现。

台湾《自由时报》报道，习特会举行前夕，白宫由两位资深官员以背景说明方式对媒体简报。有记者问到，习近平要特朗普承认台湾是中国的一省，这次峰会，特朗普会如何表达？白宫官员做出上述表示。

白宫官员说，中国国家主席习近平是应特朗普之邀到海湖庄园访问，两人从6日下午到7日中餐结束，整个会议约24小时。这是两位领导人交换观点的机会，特朗普将这次会议视为与中方建立一个建设性，以结果为导向，互利的关系的第一步。

官员指出，这次峰会将触及很多议题，但不要不切实际地期待会解决任何特定议题，会议目的是建立对话的框架，将之前已存在的对话管道提升，并且设下对话期限以拿出成果。

白宫官员说，朝鲜对特朗普是关乎美国利益的紧急议题，特朗普非常明确地表示，现在是中国与美国协调以运用其影响力和平解决朝鲜问题的时候了。某种程度上，这是美中关系的一个测试。朝鲜有90％的贸易是跟中国进行的，中国对朝鲜的经贸优势还在。他表示，“现在我们觉得很紧急，因为时间就快没了”，所有选项都不排除。

他说，美国了解中国反对韩国部署萨德，如果特朗普跟习近平谈到中国因萨德惩罚韩国的问题，他不意外，但美中已经针对这个问题谈过，例如国务卿提勒森月前访中时。至于南中国海议题，他预期二人会触及海事议题，美国会继续在国际法允许的情况下航行与飞行。特朗普对中国过去在南中国海的活动感到困扰并不是秘密。

另一位白宫资深官员则指出，美中代表全球经济的40％，双方在经贸上越来越相互依赖，一个重要前提是双方经贸关系应是互利的，但近来进展越来越困难，因为中国拒绝让市场在经济中扮演决定性角色。因此，两国元首会讨论重要的贸易与投资议题，特朗普非常关切美中经济关系失衡的情况，以及对美国劳工的影响，他期待以坦率且有成果的方式来讨论这些议题。特朗普会明确告诉习近平要以公平、平衡，且依据原则进行经贸关系。

这位官员说，关税及中国是否为市场经济，这些议题都不排除，商务部正密切观察欧盟与中国在这方面的发展，但不期待这次会议得出成果，可能会设立未来对话框架。至于亚投行，他预期中方会主动提出。

白宫官员说，特习二人不会打高尔夫球，由于两国第一夫人都会在场，两人第一天会花些时间彼此认识，有非正式的互动与晚餐。第二天有工作午餐，特习可能一起走走。海湖庄园是特朗普的冬白宫，他觉得可以在这里与习近平破冰，不必顾虑华府的仪节。

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