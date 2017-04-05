央企国投公司将引导社会资本建设雄安新区

（联合早报网讯）国投公司4月4日晚表示，公司应发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于新区建设。

设立河北雄安新区的消息发布后，外界传言央企将成为新区建设的主力军，甚至驻京央企的总部也可能迁移至雄安新区。新京报报道称，国投公司是公开表态将加入雄安新区建设的首家央企。

国投公司官微称，消息发布后，党组书记王会生要求有关部门进行认真研究，并召开专门会议，听取公司战略发展部关于雄安新区相关情况的分析汇报，做出工作部署。

王会生指出，国家开发投资公司是国有资本投资公司的改革试点单位，具有投资导向、结构调整、资本经营的独特功能，在雄安新区的建设开发中应该大有作为。公司应积极行动起来，以高度的政治责任感和使命感，带头发挥中央企业的骨干作用、引领和示范作用，争做雄安新区开发建设的排头兵、先行者。

国投公司表示，当前应继续发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于新区建设。同时，还要创新投资方式，推动基金和直投联动，谋划城市管廊、大健康、智慧城市等高端新兴产业。

在众多央企当中，国投公司的基金业务发展最为成熟。它是央企中股权基金管理规模最大、涉及基金类别最多、吸引社会资本最多、管理社保基金最多的股权投资机构之一。

在国投公司之前，上市公司嘉寓股份表示，为更好服务雄安新区的建设，公司计划专门设立嘉寓雄安新区区域总部。

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