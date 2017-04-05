国民党主席选举领表 吴敦义抢头香

（联合早报网讯）中国国民党今天开始办理党主席选举领表作业，台前副总统吴敦义上午委托竞选总召集人曾永权代为领表，抢得头香。国民党副主席郝龙斌预计下午亲自前往领表。

台湾中央社报道，曾永权受访表示，一定会遵照党中央公告的选举办法与规定，全力争取认同与支持，连署已经到“收网阶段”，情况踊跃。

国民党主席选举竞争激烈，国民党主席洪秀柱宣布竞选连任，国民党副主席郝龙斌、前副总统吴敦义、前台北农产运销股份有限公司总经理韩国瑜、前国民党副主席詹启贤与前国民党籍立法委员潘维刚等六人已宣布参选，且事先缴交新台币200万元作业费，领取党员名册。

郝龙斌与詹启贤预计分别在今天下午与明天上午亲自领表，洪秀柱与潘维刚、韩国瑜将委托竞选干部于明天上午代为领表。

根据规划，国民党主席选举4月5日到6日办理领表，即日起连署到4月15日，4月17日至18日参选人登记，4月18日至20日审查连署人资格。

4月21日成立选监委员会并完成党主席候选人资格审查与号次抽签，5月1日至3日公告选举人名册，5月6日至19日是为期2周的竞选活动期间，5月20日投开票。

根据国民党统计，具投票权的党员达46万多人，以3%连署门槛计算，需缴1万3322份党员连署书，才能成为候选人。

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