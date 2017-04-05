白宫：朝鲜问题是“对中美关系的考验”

（联合早报网讯）美国总统特朗普星期四（4月６日）起将与访美的中国国家主席习近平首次举行首脑会晤。白宫高级官员表示，特朗普希望与中国合作，但涉及朝鲜问题的磋商将是对美中关系的考验。

BBC中文网报道，特朗普周四和周五将接连两天在佛罗里达州棕榈海滩的海湖庄园（马拉阿歌庄园，Mar-a-Lago）与习近平举行首脑会谈。

这是自特朗普在1月20日就任美国总统之后两人的首次面对面会晤。预料美中贸易和安全等议题将是两人会谈的重点。

韩国联合参谋本部周三发表声明称，朝鲜当天上午在咸镜道新浦一带向朝鲜半岛东部海域发射一枚弹道导弹导弹，飞行约60公里。这是朝鲜自3月22日试射失败后时隔14天再次发射导弹。

朝鲜周三发射导弹后，韩国总统府青瓦台紧急召开国家安全保障会议，讨论应对方案。

此外，朝鲜方面在美中首脑峰会举行一天前试射弹道导弹，令外界关注这次会晤是否将在敦促朝鲜放弃核计划及其运载工具方面施加更大压力。

特朗普本周早些时候警告称，除非中国对平壤政权加大施压，否则美国将单方面采取行动消除朝鲜的核威胁。

就在朝鲜进行最新的导弹试射之前，美国高级官员警告说，在应对朝鲜威胁方面，"时间不多了"，"我们所有的选择都摆在了桌面"。

美国国务卿雷克斯·蒂勒森周三回应朝鲜最新的导弹试射说，美国对朝鲜的回应"已经够多了"。

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