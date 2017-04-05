洪秀柱中常会将宣布“拔昌行动” 罢免黄国昌

（联合早报网讯）国民党“拔蔡头、摘绿叶”罢免绿营立委行动将正式启动。党主席洪秀柱将在5日下午的中常会正式宣示，国民党将动员支持民间罢免时代力量立委黄国昌的“拔昌行动”。台湾联合报指，洪秀柱的宣示，代表国民党正式向时代力量宣战，也为接下来进一步罢免民进党立委的动作，揭开序幕。

由于洪秀柱明天领表后将请假参选党主席，今天下午是洪秀柱在请假前最后一次主持中常会，洪秀柱在常会宣布罢免黄国昌的行动，是她请假前做出最重要的党务决策之一，洪秀柱将完整论述罢免黄国昌行动的缘由。

报道称，反对同婚修改民法的北北基安定力联盟已经启动“拔昌列车”活动，诉求罢免黄国昌，4月8日当天将号召千人在新北市汐止大游行。洪秀柱的宣示，代表国民党将正式与安定联盟联手推动罢免黄国昌的行动，不仅4月8日的游行，接下来安定联盟的第二阶段罢免连署，国民党也将积极投入协助。

国民党3月25日在新竹县召开全台青工扩大会报，党主席洪秀柱亲自出席主持会议，会中就有中生代中央委员提出“拔蔡头、摘绿叶”建议，将在329青年节前夕发动罢免活动，扩大会报最后正式做出决议。国民党稍后也公布委托民调，有高达57.4%的民众认为，应该提出罢免案给蔡英文政府监督压力。

支持民间罢免黄国昌的洪秀柱，昨天已经在脸书和黄国昌开打，洪秀柱今天上午前往慈湖谒陵，被问到在网路社群中与立委黄国昌的争论，洪秀柱说，黄国昌的言论，会引起民众不同看法是有原因的，如果黄国昌认为大家对他有误解，就出来说清楚、讲明白，也很希望黄国昌能积极、具体对“反日本核灾食品进口”、“反对毒品除罪化”主张有正面的表述。

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