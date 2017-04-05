蔡正元：蒋介石非二二八杀人凶手

（联合早报网讯）中国国民党政策会执行长蔡正元今天表示，蒋介石不是二二八杀人凶手，是保卫台湾的第一战士，这是国民党确立的标准答案，任何违背这个标准答案的人，都不够资格担任党公职。

台湾中央社报道，今天是蒋介石逝世42周年，蔡正元上午在国民党举行记者会，说明蒋中正是保卫台湾第一战士，党中央的立场明确且坚定、不容挑战。

蔡正元表示，蒋介石愿意抛弃一辈子的梦想“反攻大陆”，只为保卫台湾，是保护台湾的第一战士；蒋介石逝世后没有给子孙留下财产，很多主张台独的人士却污蔑蒋介石。

他说，国民党要有这样的认知，不可以保持距离或沉默不语，不能只是形式上跑去慈湖行礼，要勇敢站出来讲公道话。

被问到之前与马英九办公室发言人徐巧芯“网内互打”，蔡正元说，并非网内互打。马英九2月27日被问到蒋介石在二二八事件的角色时，没有想得很细腻，就回答蒋介石有责任。他说，马英九的讲法对蒋介石不公平，没替蒋介石讲公道话，不符合故总统蒋经国提拔政治人物的标准，他呼吁以后所有国民党党公职人员，回应蒋介石在二二八角色的标准答案是：蒋介石不是二二八杀人凶手，是保护台湾的第一号战士，这是国民党确立的标准答案。

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