教中国人讲道德 美大学校园传单惹议

（联合早报网讯）美国媒体4月5日报道称，美国德州大学奥斯汀分校日前出现一张布告，标题为“给中国人上的道德课”，并指责“中国人知道复制别人的知识产权是违法的吗？”引起中国留学生不满，并称将采取相应措施。

环球网引述美国媒体报道指，事件源于一则论坛帖。4月3日，美国德州大学奥斯汀分校中国学生学者联合会论坛刊登一篇题为“ECJ张贴事件，面对种族歧视我们不会沉默”的帖子， 称有人发现在该校ECJ教学楼等地发现有人张贴针对中国人的歧视布告。

布告的标题为“给中国人上的道德课” ，其中“中国人”一词下面还加了下划线。布告写道：“中国人，你们知道复制别人的知识产权实际上是偷窃别人的成果并且是违法的吗？我们知道在你们的文化这么做不是坏事……当你们在找工作或申请研究生院的时候，你们知道在你们的信息和技能上作假是违法的吗？” 此外，文中还指责中国人知不知道打嗝和放屁是“不道德的”，文中称，“我们知道在你们的文化中这么做没关系......哎哟!”

报道称，事件发生后，该校校长格雷戈里·芬维斯3日在学校的新闻网站上发表声明，称这类“怀疑仇恨和偏见的”传单是“完全无法接受的”，并指出学校的核心价值观秉持全体学生和教职员工都有权在没有恐惧以及不会成为仇恨和歧视的对象这样的环境中学习、教课和工作。芬维斯表示学校有关部门已经对此事展开调查，并向迅速报告这一事件的该校学生表示感谢。

此外，该校多样性与社区沟通部门副主席格雷戈里文森特也在3日发布声明，表示学校没有种族主义言论的容身之所，并强调布告中的言辞“只会让我们分裂”。

事件发生后，该校中国学生学者联合会表示，如果发现这是一起有组织、有计划的辱华行动，该组织将“采取相应措施，不会让事件不了了之”。

4日，德州大学奥斯汀分校校长格雷戈里·芬维斯发布信息称，已找到张贴仇华言论布告的学生，正在根据学校反仇恨与偏见政策对其进行审查。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅