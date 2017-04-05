台湾旅客将可使用"台胞证"入境澳门 最多逗留30日

（联合早报网讯）记者5日从澳门特区治安警察局获悉，为便利台湾旅客出入境，自4月10日起，台湾居民可凭《台湾居民来往大陆通行证》（简称“台胞证”）经澳门各边境站出入境。

据新华社报道，治安警察局统计数据显示，长期以来，澳门与台湾两地民间交往频繁，每年约有100万人次台湾旅客访澳。台湾为澳门三大旅客客源地之一。

据了解，治安警察局将沿用原有的入境规范，对“台胞证”持用人豁免签注及入境许可，且对其是否前往内地不设限制，持用人可获批给最多30日逗留许可。新规定不影响台湾地区居民沿用原有进出澳门的旅游证件，但须注意，若交替使用不同证件进出澳门，边境站将会合并不同证件的留澳情况批给应有的逗留期。

台湾地区居民持用“台胞证”进入澳门仅属旅游性质，期间不可申请为就学、工作或其他类别的“逗留的特别许可”，亦不可提出定居申请。入境后如有需要，持用人可申请最多90日的“逗留许可之延长”。

治安警察局表示，目前，过半台湾旅客入境澳门后，会继续前往内地或香港。而“台胞证”早已是台湾地区居民用作出入境内地与香港的有效证件，把“台胞证”增列为进出澳门的旅游性质证件，可方便持有人使用同一证件往来澳门、香港及内地。

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