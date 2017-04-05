78只雄安新区概念股集体涨停 沪指迎年内最大单日涨幅

（联合早报网讯）中国的清明小长假结束，A股被横空出世的“雄安新区概念”点燃了一把火。

据澎湃新闻报道，4月5日，沪深两市在雄安新区概念股带动下崛起，京津冀一体化等概念板块紧跟而上，成为市场上的不二焦点。

上证综指早盘跳空高开，截至下午收盘时间报3270.31点，上涨1.48%，为2017年年内最大单日涨幅。深证成指报10627.13点，上涨1.90%，创业板指报1943.16点，上涨1.88%。

4月1日，新华社报道了中共中央、国务院设立河北雄安新区的决定，指出这是以习近平为核心的中共中央作出的一项重大的历史性战略选择，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

4月5日早盘时段，A股甫一开盘，华夏幸福（600340）、金隅股份（601992）等雄安新区概念股就冲上涨停板。涨停的同时，成交量也颇为惊人。金隅股份获超大单流入1.12亿元，成交总额达到1.15亿元。

此外，天津港（600717）、京汉股份（000615）、冀东水泥（000401）、荣盛发展（002146）、宝硕股份（600155）、廊坊发展（600149）、河钢股份（000709）、先河环保（300137）等也纷纷涨停。

雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。

在这样的设计框架下，雄安新区所辐射的北京、天津、河北三地股份集体飙涨。据WIND数据显示，至4月5日收盘，京津冀三地总计有78只个股封在涨停板上。

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