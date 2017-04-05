雄安新区周边形成“限购圈” 调控县市增至七个

（联合早报网讯）河北霸州市和廊坊文安县今天（5日）相继出台楼市调控新政。中国媒体统计发现，3月至今，雄安新区周边调控县市已增至七个。

第一财经网等媒体今天报道，其中河北省廊坊市代管县级市霸州市今天发布文件，宣布对非霸州本地户籍居民家庭要求自申请购房之日起前两年内在霸州市累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险（城镇社会保险），限购一套住房且购房首付款比例不低于50%，包括新建商品房和二手住房。对于拥有两套及以上住房的本地户籍居民家庭，暂停办理新建商品房和二手住房购买手续。政策即日起施行。

文安县今天也发布文件，规定非本地户籍居民家庭须自申请购房之日起前两年内在该县累计缴纳12个月及以上个人所得税或社会保险（城镇社会保险），限购一套住房且购房首付款比例不低于50%，包括新建商品房和二手住房。文安户籍居民家庭购买第一套住房，申请商业性个人住房贷款的，首付比例不低于30%。

中央本月1日决定设立雄安新区的消息公布后，多路房地产投资客连夜涌向雄安新区。随后雄安新区三县全面冻结全部房产过户等措施，大批炒房客开始从雄安新区3县涌向周边地区，距离最近的白沟、霸州等地成为其首选目标。

其中，霸州市地处河北省冀中平原东部，位于北京市、天津市、保定市三角地带中心，属环京津、环渤海城市群。北距北京80公里，东临天津70公里，西距保定65公里。文安则地处环首都一小时经济圈中心腹地，北距北京市中心110公里，东距天津市中心50公里。该县民营经济特色鲜明，聚集形成了人造板、钢铁轧延、塑料化工、电线电缆等四大主导产业，被誉为“中国板材之乡”。

此外，河北涿州、涞水、保定、廊坊3月也相继出台楼市调控政策。

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