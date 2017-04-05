台湾逾百家网站遭黑客攻击

（联合早报网讯）台湾媒体报道，自上个月开始，全台上百家网站遭黑客攻击，凸显台湾资讯安全隐忧。

据中央社今天报道，自3月25日起，代号为“AnonymousFox”的黑客组织入侵全台上百家网站，进行网页置换攻击（defacement）。

国际知名黑客网站“Zone-H”的资料库统计显示，已有近200个域名结尾为“com.tw”的台湾网站遭到该组织置换攻击，被攻击的保险公司、医疗美容公司等部分网站目前仍处于全面停摆状态。

中时电子报发文称，此次上百家网站被攻击为台湾资讯安全防护史“再添一笔难堪的纪录”。

该媒体认为，此次受攻击类型以首页置换、大规模置换为主。该种方法不会造成被攻击方的金钱损失或资料外泄，其导致的网页被置换容易被使用者发觉，从而使业者名誉受损。“黑客们的炫技”让台湾资讯安全工作大面积沦陷。

据了解，“Zone-H”是一家集聚全球知名黑客的网站，个人或团体将攻陷网址提交到该网站上，由工作人员审核、认证。“Zone-H”将曾入侵网站的数量在黑客名下作记名添加，最后演变成各地黑客的竞技场所。

台湾警方就此事件回应媒体，截至目前还未接获业者报案。

2017年以来，台湾发生过多起大范围的资讯安全事件。2月初，台湾证券市场遭受史上最大规模黑客攻击，多家券商被勒索支付折合新台币数十万元的比特币；2月下旬，台湾校园同样出现遭勒索比特币事件，黑客入侵校园网络，近50所学校遭到攻击。

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