印邀达赖窜访藏南 中方严正交涉

（联合早报网讯）印度媒体报道，受印度“阿鲁纳恰尔邦”（即中国藏南地区）政府邀请，达赖喇嘛近日赴中印边界东段印占争议区活动。中国外交部指责此举严重伤害中印关系，将向印度严正交涉。

环球网报道称，在今天举行的外交部例行记者会上，发言人华春莹在回答记者问询时表示，印方不顾中方的关切，执意安排达赖到中印边界东段有争议的地区活动，严重伤害中方利益和中印关系，中方对此坚决反对，并将向印方提出严正的交涉。

华春莹说，中方对中印边界东段地区的立场是一贯和明确的。印方非常清楚十四世达赖所扮演的角色，安排他到敏感的中印领土地区活动，不仅违背了印方在涉藏问题上的承诺，而且进一步挑起边界争端，与两国关系的良好发展势头背道而驰，不会给印方带来任何好处。

针对有印度记者提问有印方官员表示达赖的访问是宗教活动，没有任何政治意义，中方如何回应，华春莹反问：“你真的相信达赖仅仅是一个纯粹的宗教领袖么？我想这个答案大家都非常的清楚。既然不是纯粹的宗教人物，那么他去敏感地区活动，难道是纯粹的宗教活动么？”

华春莹强调，中方将采取必要措施坚定维护自身领土主权和正当权益。中方要求印方立即停止利用达赖损害中方利益的错误行为，不要炒作扩大两国间的敏感问题，不要人为破坏边界谈判和两国关系的基础，以实际行动维护中印关系大局。

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