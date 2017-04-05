台湾3月PMI创新高 景气慢慢回温

（联合早报网讯）台湾中华经济研究院今天（5日）公布3月制造业经理人指数（PMI）为65.2，创历年新高，新增订单与生产指数大幅上扬是最大推升主因。3月非制造业经理人指数（NMI）也同步上扬至55.1，继2月紧缩后，再度重新重回扩张轨道。

《旺报》报道，对于未来景气看法，中经院院长吴中书表示，制造业PMI超过一年正成长，“不会是偶然”，但坦言这波景气复甦力道没那么强，加上国际不确定因素多，处于慢慢回温的状态。

在新增订单、生产两大指数强势带动下，3月制造业PMI来到65.2，经季节调整后为58至59之间，连续13个月正成长。3月制造业PMI各项组成指标均上扬。其中，新增订单、生产两大指数分别攀升14.1及22.9个百分点至72.3、72.8。

中经院称，2月工作天数减少，加上去年基期较低，是这次大幅上扬的主因。

六大制造产业PMI中，全数均呈现扩张，依序为电子暨光学产业（69.8）、交通工具产业（66）、电力暨机械设备业（66）、化学暨生技医疗禅业（60.3）、基础原物料产业（59.8）与食品暨纺织产业（54.6）。

不过，吴中书强调，这个月PMI上扬，仅是跟上个月做比较，景气虽有加温，未来力道究竟有多强劲，现在还要打上个问号。

他补充说，目前不同产业对于当前景气，感受上有深浅的差别。表现较好的半导体等电子产业，跟表现相对疲软的服务业，自然有不同的感受。整体来看，社会大众对于景气变好的感受，还没有那么深，更遑论近两年GDP仅微幅成长，显示景气复甦力道没那么强。

3月NMI为55.1。八大服务产业中，批发业、金融保险与营造暨不动产业等呈现扩张状态，但住宿餐饮、运输仓储等部分服务业因持续受劳动新制“一例一休”的影响，人力调度安排上仍有问题，这个月呈现紧缩状态。

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