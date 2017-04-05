民调：林郑反对率高于支持率 施政起步艰难

（联合早报网讯）香港候任特首林郑月娥将于7月1日正式上任，但有调查发现，港人对她的支持率远低于反对率，显示其上台后的施政将起步艰难。

香港大学民意研究计划今天公布的最新调查结果显示，港人对林郑月娥的评分只有55.6分，支持率有四成三，反对率有五成，民望净值为负八个百分比。

调查还发现，四成三港人认为林郑月娥在选举过程中未能做到面对全港巿民；另有五成港人不满特首的产生过程，明显高过1996、2005和2007年三次特首选举，但比2012年的59%为低。

至于对香港前途的信心，42%港人表示林郑月娥当选特首对此没有影响，与1996、2007和2012年相似。五年前，47%巿民认为梁振英做特首会比曾荫权好，如今认为林郑月娥做特首会比梁振英好的有55%。

深入分析显示，越年轻的港人，就越反对林郑月娥出任特首，对今年特首产生过程也越不满。

港大民研计划是在上月底特首选举后，以电话访问了1002名市民。该计划研究经理李伟健分析，从上述数据可见，市民对这次特首选举的评价较上届稍有改善，但林郑月娥起步艰难，“能否迎难而上则有待观察”。

连日来，民望低迷的林郑月娥不断出席活动，希望改善情况。她昨天接受无线电视英文节目《清心直说》访问时透露，自己在月内就会到北京接受委任状，若有机会，将向国家主席习近平转达民主派对政改的意见。

但林郑月娥也强调，自己在竞选政纲中已清楚表明，香港重启政改，需建基于全国人大常委的“831”框架。

她说：“作为一个桥梁角色，我会向中央政府反映，但不等于我会跟中央说，我们一定要这样做，因为我们需要视乎实际情况。”

被问到会否向习近平反映“831”框架作为起点、之后可修改的意见时，林郑月娥回应称要视乎情况，如果社会仍然撕裂，对特区政府缺乏信任，建制泛民又处于强烈对立的状态，便没有基础向中央反映。

林郑月娥还说，会尽最大努力在上任后短期内争取社会信任，而非花整整五年时间去重建信任。

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