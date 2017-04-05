四川坠亡学生家属同意尸检 专家称紫红色为尸斑

（联合早报网讯）4月1日，四川泸县太伏镇中学初二学生赵金（化名）在宿舍楼后身亡。随后，网上出现其“被五名学生打死”“手脚被打断”等传言。泸县县委宣传部发布通报称，通过现场勘察、尸表检验，无证据证明死者是他杀。家属今天（5日）同意尸检。

新浪网今天报道，北京时间“此刻”（微信号：btimenow）联系上太伏镇中学党支部书记尹从新，他表示：“今天（5日）家属已经同意进行尸检。”

尹从新称，该校事发前并没有社会人士进入太伏中学校园内，也没有发生打架的事情。针对网传有官员子女在太伏中学就读，尹从新表示，“这些是谣言，官方通报已经解释了，都不存在”。

于赵金为何发生高坠，死亡之前到底经历了什么，尹从新称“公安机关正在调查”。

赵金所在的泸州市泸县太伏镇政府一名李姓负责人对北京时间“此刻”表示，“家属同意了尸检，但有关案情，以公安调查为准，具体情况现在不清楚”。

坠亡事件发生后，赵金的母亲游小红曾对北京时间“此刻”表示，她在场的情况下，警方对尸表进行了检查。她发现，孩子的头部、胸部、背部均有紫色淤血状，背部脊椎骨已发生错位。今天下午，北京时间“此刻”尝试再次联系家属时，电话未能打通。

安徽省公安厅副主任法医师秦明告诉北京时间“此刻”，高坠伤的特点为一次形成、损伤集中、损伤严重、外轻内重，包括擦伤、挫伤、内脏破裂、挫裂创、骨折等五大损伤特点，目前只看死者的尸表照片，确实符合高空坠的条件。

秦明表示，可以确认的是，照片里死者背后大片的紫红色是尸斑，而非淤青；至于条形的痕迹，应是死后形成的压痕，而不是所谓的“棍棒伤”。至于正式结论，则需要尸检和具体案情调查来得出。

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