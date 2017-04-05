中芬两国元首共同宣布建立新型合作伙伴关系

（联合早报网讯）中国国家主席习近平今天（5日）在赫尔辛基同芬兰总统尼尼斯托举行会谈。两国元首积极评价中芬建交67年来双边关系取得的长足进展，共同宣布建立中芬面向未来的新型合作伙伴关系，表示双方要加强政治互信，深化务实合作，造福两国和两国人民。

中新社报道称，习近平强调，中国和芬兰是相互尊重、平等相待、合作共赢的好朋友、好伙伴。两国人民始终对彼此怀有友好感情。芬兰人民正在开启新的百年发展征程，中国人民也正在为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。中芬两国发展需求契合度很高。双方要从战略高度和长远角度出发，牢牢把握住中芬关系正确发展方向，加强高层交往，增进战略互信，巩固好双边关系政治基础，挖掘合作潜力，实现优势互补，在各自发展道路上相互支持。

习近平向尼尼斯托介绍了中国近期经济社会形势及发展前景。

尼尼斯托表示，热烈欢迎习近平在芬兰独立100周年之际来芬兰进行国事访问。芬方重视中国发展成就和中国在国际事务中的重要作用，期待着以习主席此访为契机，密切双方高层及各领域交往，深化经贸、投资、创新、环保、旅游、冬季运动、北极事务等领域和“一带一路”框架下合作，加强在重大国际问题上的沟通和协调，推动欧盟同中国更加紧密合作。

两国元首一致确认建立和推进中芬面向未来的新型合作伙伴关系。双方强调，构建更加具有前瞻性、战略性、时代性的中芬关系符合两国和两国人民根本利益。

双方重申相互尊重主权和领土完整，坚持相互尊重、平等相待原则，照顾彼此核心利益和重大关切。芬方重申坚定奉行一个中国政策。双方愿在合作中照顾彼此关键利益。

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