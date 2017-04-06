原成都市委书记唐良智任重庆市委副书记

（联合早报网讯）重庆官媒《重庆日报》今晨报道，经中共中央批准，唐良智任中共重庆市委委员、常委、副书记。

57岁的唐良智是经济学博士，此前曾任成都市委书记、成都市长、武汉市长等职。

唐良智目前是专职副书记，他将和同为重庆市委副书记的重庆市长张国清，共同协助重庆市委书记孙政才，主持重庆市委的工作。（联合早报上海特派员顾功垒报道）

唐良智简历：

男，汉族，1960年6月生，湖北洪湖人，1982年7月加入中国共产党，1983年8月参加工作，华中科技大学经济学院西方经济学专业毕业，研究生学历，经济学博士学位。

1979.09-1983.08 华中工学院固体电子系半导体物理与器件专业学习；

1983.08-1985.04 邮电部上海第一研究所助理工程师；

1985.04-1987.01 邮电部武汉邮电科学研究院助理工程师；

1987.01-1998.07 湖北省武汉东湖新技术开发区规划办、管理办主任科员，新技术创业中心副主任、党委书记，管委会政策法规处副处长、处长；

1998.07-2001.10 湖北省武汉东湖新技术开发区管委会副主任、党委委员，管委会副主任、党委副书记，开发区工委副书记、管委会副主任；

2001.10-2003.04 湖北省武汉市硚口区委副书记、区长；

2003.04-2005.10 湖北省武汉东湖新技术开发区管委会主任、工委副书记（2005.05明确为正厅级）；

2005.10-2007.06 湖北省武汉东湖新技术开发区管委会主任、工委书记；

2007.06-2008.02 湖北省襄樊市委副书记、代市长、市长；

2008.02-2008.04 湖北省襄樊市委书记；

2008.04-2011.01 湖北省襄阳（樊）市委书记、市人大主任；

2011.01-2011.02 湖北省武汉市委副书记、代市长；

2011.02-2014.12 湖北省武汉市委副书记、市长；

2014.12-2015.01 四川省成都市委副书记，成都市人民政府代市长；

2015.01-2016.07 四川省成都市委副书记，成都市人民政府市长；

2016.07-2017.03 四川省成都市委书记；

2017.04- 重庆市委委员、常委、副书记

第十届、十一届全国人大代表，四川省第十二届人大代表，成都市第十六届人大代表。

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