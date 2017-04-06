雄安新区周边所有县市均已出台房地产调控措施

（联合早报网讯）设立河北雄安新区的消息出炉后引发当地楼市火爆，但伴随着雄安新区三县全面冻结全部房产过户等措施，大批炒房客开始涌向周边地区。截至4月5日深夜，与雄安新区三县紧邻的河北省廊坊市霸州市、文安县；沧州市任丘市；保定市徐水区、定兴县、满城区、清苑区、白沟新城、高碑店市、高阳县等十个地区接连出台限购措施，开始封堵各种炒房行为。

澎湃新闻报道，雄安新区位于河北保定市雄县、容城、安新3县及周边区域，基本围绕着白洋淀区域。5日出台政策的霸州市和文安县同属于河北省廊坊市，其中霸州距离雄县约40多公里，文安县距离仅30公里。而任丘市为河北省沧州市下辖县级市，位于河北省中部，西临白洋淀。

从此次出台的限购措施来看，主要要点落在外地人限购一套住房。部分要求严格的城市则要求买房的非户籍人口还需具有当地居住证。本地人方面，霸州市、任丘市、文安县三地要求本地居民只能买两套房，而其他地区对本地居民的限购套数则为三套。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，目前雄安新区房产交易基本冻结。其周边楼市开始火爆。但今天，紧挨雄安新区的霸州市、任丘市和文安县等出台限购政策，从楼市调控看，托底盖帽依然是基本原则，这种情况下，现在过热的城市只是需要盖帽。其次霸州等地，虽然并非雄安新区，但最近也有大量的投资需求涌入，这种情况下，调控政策出台非常必要和及时。之前京津冀周围的比如北三县等区域已经出现了房地产过热的现象，这种情况下，霸州等地的调控可以抑制投机需求，也避免再走环北京周围房地产发展的不规范老路。

截至目前，围绕雄安新区三县周边基本上都已实行了严格的限购措施，已经形成全面限购圈。

业内分析人士指出，雄安周边一天多地限购，充分说明了当前房地产下的各类炒作因素很多，对于此类城市来说，确实需要积极进行管控。另外此类城市补漏洞的做法很明显，尤其要防范各类投资投机需求钻政策漏洞。从此类管控来说，积极防风险同时稳定市场预期很关键。此类限购也是为了确保雄安新区后续获得一个更为健康的发展环境。

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