党报访北上升学港生 港生指“真实的内地十分可爱”

（联合早报网讯）根据香港教育局资料，近年到中国内地升学的学生每年约有3000人。截至2015年10月，赴内地高校就读的香港学生已超过1.5万人。《人民日报》海外版访问了数名北上求学的香港学生，他们认为，到内地升学有助于他们全面认识内地、了解中国，增强国家认同感和民族自豪感。也有人指香港学生因传媒负面报道而对内地有不好印象，但真实经历却让她发现内地十分可爱。

人民日报海外版报道，来自香港的何冠怡是清华大学大四学生，她认为北上升学不仅可提升个人专业水平，更有助于他们全面认识内地、了解中国，增强其国家认同感和民族自豪感。她说，初到北京时，无论天气、饮食、语言、学习等方面都不适应，但现在已在北京生活四年的她说，若有机会重来，她仍会选择北上升学，“它不仅是一纸文凭那么简单，更像是一次寻根之旅，让我有机会用自己的眼睛去认识内地”。她期望可用学到的知识作两地交流合作的桥梁。

另一名香港学生徐嘉威因北京电影学院摄影专业排名世界前三，慕名北上，四年大学生涯令他感受到内地浓郁的艺术创作氛围，也被传统中国风吸引。徐嘉威决定毕业后留在内地，用一生时间去细细品读东方文化的神秘之美。

就读于北京大学法律系的利思琪则表示，很多香港同学受媒体负面报道等影响，对内地产生不好的印象，“来到北大后，我发现真实的内地十分可爱，身边的同学都非常优秀。如果要我定义自己的话，我会说我是一个中国人，然后才是中国香港人”。她说，自己常给内地同学讲述香港发展历史，也向香港同学介绍她眼中的内地。她呼吁大家用思辨的态度去了解香港，了解内地。学会去伪存真，以包容开放的心态走出香港，走出内地，放眼全球。

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