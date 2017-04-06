碧桂园：近60名中国买家要求解除买房合约

（联合早报网讯）自传出中国严管外汇以遏制控资金外流的消息以来，碧桂园已在中国展厅停止提供跟依斯干达森林城市销售有关的服务，而有近60名中国买家也要求解除买房合约。

碧桂园（Country Garden）今早向媒体发布通告说：“迄今为止，我们收到不到60位中国买家的退房诉求，我们正在处理相关事项。”

它透露，自2017年3月13日起，公司在中国大陆的销售展厅已停止向中国人提供前往森林城市购房的相关支持服务。这意味着对森林城市项目感兴趣的买家，须自行前往到集团在马来西亚依斯干达的售楼部或海外其他展厅（包括港澳、新加坡等）。

它强调：“我们在全球各地的展厅仍然合法合规的开展业务，也包括招商及产业引入的工作。”

碧桂园表示，客户签订买卖协议后违约退楼，公司将根据签署的协议收取10％至30％的违约金。

它指出，森林城市预计开发建设20年并作长期的城市运营。森林城市从建设之日起就是面向全球销售、面向全球招商的产城融合之城。公司正在按计划推进，并会向买家和投资者按时交付住宅和商业单位。

目前，公司正在与30多家公司和投资者讨论建立区域总部的可能性，预计在几个月内会公布相关信息。

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