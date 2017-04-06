台湾自建潜艇 台船保证：明年3月提初步设计

（联合早报网讯）台湾宣布自建潜艇计划后，有立委担心是否能达到预期目标，被授权建造潜艇的台湾国际造船公司董事长郑文隆保证，明年3月一定能提出初步设计。

台湾《自由时报》报道，台湾立法院外交及国防委员会昨日邀国防部报告国机国造、潜舰国造进度。蔡英文3月21日主持“潜舰国造设计启动暨合作备忘录签署仪式”，与会的郑文隆曾宣示，潜舰能在八年下水测试、十年成军，但国防部昨天的报告却未明列具体期程，引发关注。

民进党立委罗致政坦言，对潜舰有点担心，到时候设计不出来怎么办？即便是船舶中心的报告都明白指出，目前造舰人才不足。

国民党立委江启臣则认为，既然美方放出F-35、萨德的讯息，台湾何不争取潜舰？真需要购买或要求技术，就要开始。

民进党立委庄瑞雄表示，他上政论节目时，退役舰长们都唱衰，到底是预算的问题，还是没能力做出来？

海军参谋长李宗孝表示，这是没问到有信心的舰长。至于预算，他指出，台湾需要八艘潜舰，但要完成设计、评估，才知道单价是多少。

台国防部军备局局长梅家树也说，大概要设计阶段到一定程度，才有参数进行建案程序，台湾一直都向美方积极争取。他强调，未来做出来的潜舰一定可以符合海军需求。

中科院长张冠群坦言，正在寻求战斗系统的技术支援，若无外援，时程就要长一点。

台船董事长郑文隆则保证，一定可以在明年3月，也就是第15个月时交出初步设计，并在2019年3月提出合约设计、于2020年12月提出细部设计。

至于国机国造，汉翔董事长廖荣鑫显得信心十足。他表示，虽然现在还没签约，不过月底就会对外说明，有百分之百的信心能在2020年6月首飞。

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