国民党主席选举参选人领表

（联合早报网讯）国民党主席参选人詹启贤、竞选连任的国民党主席洪秀柱及前立委潘维刚、韩国瑜等人，6日上午分别由本人或指派代理人，到国民党中央党部完成主席选举领表。

台湾《自由时报》报道，面对媒体关切党员连署数的目标，亲自前来领表的詹启贤卖关子，只说自己没有问题，谢谢大家关心，未来登记时就会知道，他也强调，连署不等于投票，票投出来才有用。对于外传党中央未来只打算公布参选人是否跨越3％连署门槛，不愿公布个别参选人的连署份数，以免成为造势工具，詹启贤说，他没有意见，“不过有人已经先自己公布了。”

詹启贤表示，21世纪的今天，不能再用20世纪的老方法、老观念面对现代问题，要以新的思维、方法解决，才能冲破目前难关，他一向讲真话、做实事，有魄力、能改革，有信心团结国民党，在2018地方选举为候选人加分，并赢得2020总统大选。

代表洪秀柱领表的竞选总干事、前立委吴育仁则表示，目前连署还在进行中，且反应比过去更热烈，根据基层回报，大家对洪秀柱的支持度并未散去，这是洪阵营欣慰之处，也自认是胜选的基石，代表洪秀柱宣扬理念、路线以及国民党即将再起的价值，不走回头路的选战主轴，获得大家支持。他强调，洪阵营没有设定连署份数目标，“当然愈多愈好”，如果能超越去年党主席补选时洪秀柱的八万多连署份数最好，洪阵营会以更多连署份数迈进。

吴育仁还指出，洪阵营不排除未来达到一定份数后，就不再公布，也不再推动书面连署，会改以口头拉票方式进行选举。

另一方面，韩国瑜本人则亲自前来领表，潘维刚则是由竞选总干事高扬昇代为领表。

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