李鸿忠：滨海新区要以雄安新区为标杆

（联合早报网讯）天津市委书记李鸿忠5日到滨海新区调研时表示，滨海新区是京津冀的滨海新区，天津未来增长靠新区。要全力再升级，以雄安新区为标准标杆，把创新驱动内核、绿色发展内核、体制机制内核体现出来。

《天津日报》报道，4月5日，李鸿忠到滨海新区调研并主持召开座谈会征求对天津市第十一次党代会报告议题的意见。李鸿忠指出，经过多年的开发建设，滨海新区生产总值突破万亿，呈现出产业结构新、业态布局新、发展动能新，新区的确是“新”的。走过起步、积累、初创的历程，新区迎来了发展新阶段，要承担新角色、完成新使命、谋划新发展。滨海新区是京津冀的滨海新区，天津未来增长靠新区，市委、市政府举棋落子在新区。要高起点谋划，全力再升级，以雄安新区为标准标杆，把创新驱动内核、绿色发展内核、体制机制内核充分体现出来。要加快建设“三北”海上门户，完善交通布局，更好服务区域发展。

李鸿忠强调，人是最根本的投资环境，良好的投资环境由人创造、为人服务。要把重心放在解放思想上，紧紧扭住改革开放创新这个根和魂，从脑袋入手，换理念、换思想，冲开固有思维禁锢束缚，以服务便利企业家、创新创业者和人民群众为目标，着力改革体制机制。要以全面从严治党作为保证，以疾风厉势治理不作为，下抓一级、真正抓实，有力度、有狠劲儿、见真章，以问责逼促作为，营造干事创业、勇于创新的良好环境。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅