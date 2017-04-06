伊万卡晒小儿子搭汉字积木照 对中文是真爱?

（联合早报网讯）英国《每日邮报》6日报道，美国总统特朗普之女、新晋“总统助理”伊万卡在社交媒体上发布了一张她的小儿子搭汉字积木的照片。报道称，这意味着伊万卡的三个孩子都在学中文。

环球网引述该报道指，伊万卡发布的照片拍摄于她位于华盛顿特区的豪宅，她还配上了一句文字说明“今天最美好的时光”。

《每日邮报》称，图片主角、伊万卡的小儿子希欧多尔一周前刚过完一岁生日，伊万卡便开始让他学中文。报道称，伊万卡似乎对中国颇有亲近感——她的三个孩子都在学中文;“闺蜜”邓文迪是华人。



文章说，伊万卡的大女儿、五岁的阿拉贝拉从一岁半开始学中文，普通话已经说得很溜了，伊万卡同时也很注重培养阿拉贝拉对中国文化的兴趣。伊万卡曾多次发布阿拉贝拉穿着有中国特色的服装唱中文歌、朗诵唐诗的视频，受到中国网民热捧，仅朗诵唐诗视频的点击量就接近1亿，这也让阿拉贝拉在中国成为小明星。今年春节期间，伊万卡还带着阿拉贝拉去中国驻美大使馆拜年，在中国使馆与喜爱中国文化的美社会各界500余人共度佳节。



就在伊万卡晒小儿子搭汉字积木照同日，《纽约时报》刊文讲述中国人如何将伊万卡视做“女神”。文章说，伊万卡在美国是个带着争议的人，但在中国社交媒体上，却被赞为“女神”，认为她是有才有貌的偶像。文章提到，伊万卡晒出希欧多尔学中文的照片正值中美元首会晤前夕。报道称，一些分析人士认为，伊万卡在中国受欢迎或许对中美关系有积极作用。

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