港大曝集体欺凌 立法会议员:性教育落后 不能以嬉戏推搪

（联合早报网讯）港大曝出疑似集体欺凌案，一段非常露骨的视频5日在网上流传，短片显示一名男子被数名男子压在床上，被另一名男子以性器官拍打头部，全长19秒，涉事者疑为香港大学学生。

香港《明报》报道，港大校友、香港立法会议员叶建源今天（6日）接受香港电台访问，称自己首次听到类似严重程度的事件，认为这些同学已有一定年纪，应该知道相关行为或会引起很大后果。

叶建源认为，该事件起因或与教育无关，可能是部分同学认为类似做法没有问题，也可能在网上看到有类似做法。

他表示，相关行为对涉事同学不利，可能会影响前途甚至有法律后果，应该让同学们知道界线，也不能以宿舍内嬉戏作为推搪之词。

被问到是不是性教育落后时，他说这是实情，而且不论中小学都有性教育落后的问题。因现时学校教育以学术为主，认为因不能在学校好好地教授性教育，学生只能在其他场合学习，最后学到的未必是大众希望的。

叶建源指出，自己读大学时住在新宿舍，没有受到太多“舍堂文化”影响。宿舍生活对学生的发展成长有很大帮助，但一群人住在一起发展出集体文化，又容易出现恃强凌弱的情况。

他还表示，自己读书时较少听到类似情况，只是个别同学会顽皮，但也与现在的程度有距离。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅