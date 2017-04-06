中企斥资近一亿美元 成2018世界杯官方赞助商

（联合早报网讯）4月6日，国际足联和中国海信集团4月6日在北京共同宣布，海信成为2018年FIFA(国际足联)世界杯官方赞助商，这是世界杯设立近百年以来首个中国消费电子品牌赞助商。

中新社报道，海信官方宣布，为实现全球品牌知名度翻番的目标，海信为此次赞助斥资近一亿美元，但具体数额海信方面并未透露。根据协议，海信电视的广告将出现在2018年俄罗斯世界杯场地LED以及全球统一电视直播比分弹窗上。同时，国际足联还委托海信就比赛显示技术进行专项深度开发，以新的体验满足受众需求。

国际足联秘书长法蒂玛·萨穆拉指出，中国这个伟大的国家正在开发巨大的足球发展潜力。能够与中国著名企业合作，对于世界杯在全球的影响力具有显著的推动力。

“赞助世界杯是海信塑造世界级品牌的一次良好机会和战略行动。”海信集团总裁刘洪新表示，这是海信继2016年赞助欧洲杯之后“品牌国际化战略”的延续。

中国足协执委林晓华表示，中国企业能够跻身世界杯官方赞助商之列，出现在世界杯赛场，令人振奋提气。“我还希望，中国企业的气势能够带给中国足球更多自信和精气神，让球队下一步在征战世界杯预选赛的路上走得更好、更远。”

国际足联主席因凡蒂诺表示，国际足联与海信在理念、效率、专业等方面拥有很多共同点，双方的合作有望将足球事业发展带到新的高度，“我们就像足球队一样合作，我坚信世界足球的未来非常光明。”

报道指，这已经不是中国企业第一次出现在世界杯赛场。此前，中国英利正式成为FIFA南非世界杯的第7家官方赞助商，该企业也是首家获得世界杯全球赞助权的中国公司。

俄罗斯世界杯将于明年6月14日至7月15日在俄境内11座城市举行64场比赛。

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